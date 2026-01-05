第102回箱根駅伝第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は3日、青学大が大会新となる10時間37分34秒で3年連続9度目の総合優勝を果たした。観戦者数が約105万人と発表されるなど、沿道でファンが声援を送り続けた今大会。地上波生中継で映ったド派手な一団が今年も話題になったが、ランナーも待望する存在であることを明かしている。7区の神奈川県二宮町押切坂付近。沿道で声援を送っていたのは、フリーザ軍団だった。