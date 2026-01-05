テレビ朝日の森川夕貴アナウンサーが5日、自身のインスタグラムを更新し、新年早々「5分で退社」したことを報告した。 【写真】グラサンで爆イケ！新年一発目で気合十分だった 2025年12月8日以来、約1カ月ぶりの更新。「やってきました2026年。」と勢いよく切り出したが「仕事始めの今日。張り切って30分早く出社したのに番組がお休みだったのさ。出社5分で退社。」とまさかの勘違い出社だったことを明かした。 「