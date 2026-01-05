三が日で約40万人が訪れた静岡県内屈指の初詣スポット「静岡浅間神社」。ことし2026年は午年ということもあり、境内にある願いがかなうといわれる奇跡の馬「叶え馬」に多くの人の姿が…。一体、何をお願いしたか？聞いてみると…。（初詣客）「家族の幸せとこれからの繁栄をお願いしました」「ことしもいいことがありますようにお金がもっと増えるようにお願いしました」元日に初詣に訪れた人に聞きました。「ことしやりたいこと」