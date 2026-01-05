5日はこれから冬の寒さが一番厳しくなるとされる二十四節気の「小寒」です。山形県内は5日夜からところによって大雪となる見込みで山形地方気象台は、警報級の大雪になる恐れもあるとして注意・警戒を呼びかけています。気象台によりますと県内は5日夜から6日にかけて冬型の気圧配置が強まり、大雪となる所がある見込みです。6日午後6時までに予想される24時間降雪量は多い所で平地で40センチから50センチ、山沿いで70センチとなっ