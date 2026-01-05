上海虹橋国際空港を離陸する中国東方航空機。（２０２５年１月１日撮影、上海＝新華社配信）【新華社上海1月5日】中国上海市の浦東国際空港と虹橋国際空港を運営する上海機場集団がこのほど発表した両空港の2025年の旅客数は前年比8.3％増の1億3500万人以上、貨物・郵便物輸送量は7.9％増の450万トン、発着回数は4.5％増の83万9千回となり、いずれも過去最高を更新した。