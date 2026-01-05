テレビ朝日系「プロ野球史上最強ってナンだ！？」が４日に放送され、ウッチャンナンチャン・南原清隆がＭＣを務めた。野球大好き芸能人たちが集まり「○○年のウチが史上最強！」と推しチームの歴史や愛を語りあう。熱狂的な巨人ファンで知られるビビる大木は、「伝説の３本柱」と呼ばれた斎藤雅樹氏、桑田真澄氏、槙原寛己氏といったスーパーエース級３人が君臨した１９８９年こそが「史上最強！」と熱弁した。斎藤雅樹氏