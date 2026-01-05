関西学生野球連盟の立命大は5日、京都市北区の同校グラウンドで今年の練習始めを迎えた。今秋ドラフト上位候補に挙がる有馬伽久投手（がく＝3年）が取材に応じ、ドラフト1位でのプロ入りとチーム初の日本一へ意気込んだ。「個人としてはドラフト1位でプロっていうのと、チームとしては日本一。今年も変わらずに掲げていきたいと思います」昨年末は“地元”で英気を養った。12月20日に年内最後の練習を終えると、実家のある奈