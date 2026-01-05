去年はトランプ関税、今年も新年早々、ベネズエラをめぐって国際情勢が緊迫するなか、日本経済を支える輸出の現場に密着しました。輸出の最前線、自動車運搬船の知られざる日常とは。「ハッピーニューイヤー」2026年の年明けを海の上で迎えた人たちがいました。日本から輸出車を運ぶ自動車船の乗組員。去年、日本の輸出現場を揺さぶった「トランプ関税」。知られざる船上の仕事と生活に密着しました。11月上旬、山口県を出発した海