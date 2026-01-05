ヘッドホンをつけ、目隠しをされた人物。アメリカ軍の軍事作戦によって拘束されたベネズエラのマドゥロ大統領だ。年明け早々、衝撃を与えた今回の軍事作戦は今後、世界にどのような影響を及ぼすのか。物議を醸している異例の作戦ベネズエラの首都・カラカスの夜空に爆発音が響いたのは、 3日未明のこと。アメリカ軍の軍用機がレーダー基地を攻撃し、特殊部隊が就寝中だったマドゥロ大統領夫妻を拘束。ニューヨークの施設に連行した