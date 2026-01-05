秋田市の卸売市場で初競りが行われ、新春の場内が活気に包まれました。初競り恒例の野菜や果物をのせた「宝船」は今年も高値で競り落とされました。秋田市の公設地方卸売市場では5日朝、一年の商売繁盛を願う初せり式が行われました。水産物は、しけの影響などで例年に比べて少ない量での初取引となりました。一方、青果物の初競りは、目玉の野菜や果物をのせた「宝船」が景気よく大小あわせて6艘出品されました。県産のほうれん草