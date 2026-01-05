5日未明、大仙市で住宅など2棟を全焼する火事があり、1人の遺体が見つかりました。火元に住む男性と連絡が取れなくなっています。こちらは、午前5時ごろの現場の様子です。まだ煙が立ち込めるなか付近の住民が心配そうに火元を見つめています。火事があったのは、大仙市神宮寺の鈴木隆夫さん75歳の住宅です。警察と消防によりますと5日午前3時前、近くに住む人から「住宅から火が見える」と119番通報がありました。火は通報から約4