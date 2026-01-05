1月5日放送の日本テレビ系『ZIP！』に、2026年10月より放送予定の池井戸潤原作ドラマ『俺たちの箱根駅伝』で出演を務める大泉洋がVTR出演。娘との箱根駅伝の思い出を明かした。【関連】大泉洋、娘から「見たくない」と言われてしまった出演作明かす「相当もめましたね」番組のインタビューで、大泉は“箱根駅伝は身近な存在”だとして、「私の娘が好きで見てたりするもんですから」「『どこどこが抜いたよ』とかって娘に教えられて