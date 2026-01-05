2025年に初のタイトルを獲得したカープの小園海斗選手が、1月4日に自主トレを公開し、新年の決意を述べました。■小園海斗 選手「まだWBCもわかんないですし、早めに準備してっていう感じで今年はやってます。」1月4日、自主トレを公開したカープの小園海斗選手は、2026年3月に開かれるワールド・ベースボール・クラシック出場を視野に、早めの調整を進めています。■小園海斗 選手「ボー