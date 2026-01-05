既婚者の男性職員とホテルを利用していたことを受け、市長が辞職したことに伴う群馬県前橋市長選挙が告示され、5人が立候補しました。元群馬県みどり市議・海老根篤氏（78）「前橋を助けなきゃならない。群馬を助けなきゃならない。さいたま市のように前橋と高崎の合併ですよ」元前橋市議・店橋世津子氏（64）「中心街に市民の税金220億円が投入されます。まちづくりを民間主導ではなくて、市民参加で進めていきたい」前前橋市長・