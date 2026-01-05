お笑いコンビ「鬼越トマホーク」のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」が２９日までに更新され、元「ＡＮＺＥＮ漫才」のあらぽんが出演。２０２４年に解散した「ＡＮＺＥＮ漫才」の解散理由を明かした。鬼越トマホークの２人から解散理由を問われると「２歳から一緒でずっと３８年ぐらい一緒にいたの。普通の感じじゃないんだよね、関係性というか。友達でもあると相方でもあるし、ビジネスのアレでもあ