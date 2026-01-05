日本テレビ系で２、３日に中継された「第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走」（箱根駅伝）の平均視聴率（ビデオリサーチ社調べ、関東地区）は、２日の往路が世帯２８・５％、個人１７・０％、３日の復路が世帯３０・２％、個人１８・４％だった。同局によると、往復の平均視聴率は、世帯が２９・４％、個人が１７・７％だった。