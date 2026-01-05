Berryz工房でデビューし現在ソロ活動中の夏焼雅（33）が5日、自身のインスタグラムを更新。一般男性と結婚したことを発表した。「私事で大変恐縮ではありますが、この度、かねてよりお付き合いさせて頂いていた一般の方と結婚致しました事をご報告させていただきます」と結婚したことを発表。真っ赤なバラの写真を投稿した。「彼はとても愛情深く優しい人で、いつも笑顔で私を安心させてくれます。そんな彼と新たな人生を共