ＦＣ東京は５日、小平グラウンドで２０２６年の百年構想リーグに向けて始動。同日、新体制発表会見を行った。ＤＦ稲村隼翔、ＭＦ山田楓喜といった実力者に加え、ＤＦ橋本健人（新潟）、ＧＫ田中颯（徳島）と各ポジションに効果的な補強を行った。ユースからは、ＭＦ菅原悠太、ＭＦ田中希和（きお）、ＤＦ鈴木楓（かえで）、ＦＷ尾谷ディヴァインチネドゥの４選手が昇格した。また、ＦＷマルセロヒアンが鳥栖から、ＦＷ長倉幹