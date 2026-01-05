ドラマ「ショムニ」シリーズなどで知られる女優・櫻井淳子が５日、５２歳の誕生日を迎えた。「本日、誕生日を迎えました今年も精一杯全力で駆け抜けていきたいと思います」とバースデーケーキを前に新年の抱負。どアップの写真を添えており、５２歳とは思えぬ美貌に、誕生日を祝福するコメントのほかに「可愛すぎます♥」「かわいいお姫さまみたい♥」「いつも若々しくて綺麗♥」などの声が届いている。