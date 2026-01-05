「浜松餃子」ってナニ？ひとことで言えば「浜松市内でつくられる餃子」のこと！その1 餡は野菜がメインでキャベツがたっぷり。あっさりとした味わいその2 茹でモヤシが添えられています。さっぱりとしたモヤシは口直しにピッタリ！その3 屋台時代、フライパンで焼いていたことを受け継ぎ、円形焼きで提供するお店が多いのも特徴のひとつ”元祖”を食べなきゃ始まらない！／石松餃子 本店「石松餃子」20個1340円昭和28年（1953）に