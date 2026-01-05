１月４日、東西で金杯が開催されて2026年の中央競馬の幕が明けた。しかし、中央競馬における2025年の幕はまだ、完全に閉じてはいない。というのも、2025年度の年度代表馬をはじめとした『JRA賞』の発表が控えているからだ。競走馬部門の各JRA賞は、JRAの年間表彰制度で、中央競馬の記者クラブに所属する各種新聞（一般紙、スポーツ紙、競馬専門紙）、民放テレビ・ラジオなどの記者と、元記者の会友による投票で決まる。対象と