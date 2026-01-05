８位に終わった創価大。７年連続でシード権を確保した一方、５強との距離を痛感させられたphoto by Aflo【往路でも復路でもブレーキ】「もう危機感しかないです」第102回箱根駅伝を総合８位で終えた創価大の榎木和貴監督は、渋い表情でそう言った。目標は３位以内――。榎木監督は、５強（青山学院大、駒澤大、中央大、國學院大、早稲田大）による優勝争いが予想されるなかでも、当初の目標を下方修正せずに初志貫徹で臨ん