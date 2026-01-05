６区を走った創価大の小池莉希（３年）。前回大会で青山学院大の野村昭夢（当時４年）が出した区間記録にあと１秒に迫る力走を見せたphoto by Aflo【「トップはきっと駒大の伊藤さんだろうな...」】第102回箱根駅伝、「５強」崩しも期待されていた創価大は総合８位に終わった。７年連続でシード権を獲得したものの、目標に掲げていた３位（以内）には遠く及ばず、榎木和貴監督も「うーん。厳しい結果ですね」と、なかなか言葉