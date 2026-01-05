甘酸っぱいいちごクリーム＆ソース！「ザクザク食感いちごのクッキーシュー」最初にご紹介するのが「ザクザク食感いちごのクッキーシュー」230円。 パッケージから取り出すと、ホワイトチョコレートでコーティングされたシュークリームが登場します。シュー生地の表面に砕いたクッキーとホワイトチョコレートをまとい、かなりゴツゴツとした見た目です。ひと口頬張ると、ザクザクとした食感の生地の中から、甘酸っぱいいちごソ