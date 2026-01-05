「にしたんクリニック」などを展開するエクスコムグローバル株式会社の社長でＴｉｋＴｏｋｅｒとしても活躍する西村誠司氏（５５）が５日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。１枚１００万円の「棚橋弘至引退シート」で観戦した４日の新日本プロレス東京ドーム大会の感想を語った。同大会では新日本の棚橋弘至（４９）がＡＥＷのオカダ・カズチカとの３３分３秒の激闘の末に敗れ、２６年のキャリアに終止符を打った。チケットは完売し