ミスド×GODIVAコラボ商品の詳細はこちら2026年1月9日から販売される新商品をひと足早く試食してきました！｢トリュフショコラドーナツ ノワール｣テイクアウト345円、イートイン352円「トリュフショコラドーナツ ノワール」は、トリュフショコラをイメージしたなめらかな食感のショコラドーナツ生地に、ガナッシュクリームとガナッシュホイップを重ね、チョコレートをコーティング。フレークチョコとココアパウダーをトッピングして