学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「あんぱい」はなんの略？「あんぱい」はなんの略か知っていますか？ヒントは、「それがあんぱいだね〜」などと言います！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「安全牌」を略した言葉でした！あんぱいとは、転じて、危険