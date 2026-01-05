セブン‐イレブン･ジャパンは、1月15日「いちごの日」に合わせ、「ベリーHAPPY!贅沢いちご時間」と題し、いちごを使用した新作スイーツを多数展開している。スイーツだけでなく、パン･アイス･冷凍食品のカテゴリーでもいちご商品を取りそろえ、計23アイテムを全国の店舗で発売する。※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記している。〈洋菓子4品〉◆もちもち生地のいちごチョコクレープ価格:税込280.80円発売日:2025年12月30日