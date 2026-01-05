1月4日に放送されたバラエティ番組「ななにー 地下ABEMA」（ABEMA）で、元ピアニストの美女が、“浮気調査の名探偵”に転身した理由を語った。番組は今回、「この美女は何者！？美女ストラックアウト」と題し、9名の美女の見た目からは想像できない正体を見破るクイズバトルを開催。1〜9の名札を付けた女性たちについて、「浮気調査の名探偵」「かわいすぎる男の娘」「電撃ネットワークの現役メンバー」「フッくんこと布川敏和さん