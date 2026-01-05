JR岡山駅 午後5時半ごろ 6日（火）は岡山・香川ともにだいたい晴れ、5日（月）に比べて風が穏やかになりそうです。ただ、岡山県北部の山沿いでは6日朝にかけて雪が降るところがありそうです。 5日から仕事始めの方も多いと思います。この先1カ月の岡山・香川の天気は、平年と比べて晴れの日が多くなりそうです。平均気温はほぼ平年並みで、この時期らしい寒い日が増えそうです。