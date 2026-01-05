福岡のアイドルグループ、HKT48の男性スタッフを刺し殺そうとしたとして去年12月に逮捕された30歳の男が5日、再逮捕されました。男性スタッフを襲った直後、面識のない27歳の女性を包丁で刺し殺害しようとした疑いです。 事件が起きたのは去年12月14日でした。福岡市中央区の「みずほPayPayドーム」でHKT48のイベントスタッフの男性が男に包丁で刺され、その直後には、ドーム隣の商業施設で27歳の女性が刺さ