山形県内の経済界の代表らが一堂に会する新春恒例の賀詞交歓会が5日、山形市で開かれました。ことしの県内経済の見通しについて、各界のトップらに聞いてきました。県と山形市、山形商工会議所が開いた5日の賀詞交歓会には、山形市内の企業や団体のトップらおよそ600人が出席しました。中川悠アナウンサー「新しい年がスタートしました。山形の企業や団体のトップの皆さんは2026年をどのように見据えているのでしょう