楽天は5日、新人選手が仙台市内の「泉犬鷲寮」に入寮した。ドラフト3位の繁永晟内野手（22＝中大）は「気を引き締めてプロの世界で戦っていかないといけない」と力を込めた。12月初旬には母校の先輩にあたるDeNA・牧と会食する機会に恵まれ「いろいろ聞いたら“自分らしくやっていけ”といわれました」と金言を授けられた。牧、森下と中大の強打の右打者の系譜を継ぐルーキーは「意識はあまりないが、やはりそこを目指したい。