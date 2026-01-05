楽天は5日、新人選手が仙台市内の「泉犬鷲寮」に入寮した。ドラフト2位の伊藤樹投手（22＝早大）は中、高の6年間宮城で生活しており、「プロ野球選手として宮城に戻ってこられて凄くうれしい」と実感を込めた。母校の小宮山監督からは「一球入魂」の教えを授けられおり「4年間、一球に魂を込めて投げるのは大事なことだなと凄く感じた。それを一番大事にしたい」と誓った。この日は同1位の藤原（花園大）が体調不良のため、