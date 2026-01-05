気象台は、午後5時40分に、なだれ注意報を男鹿市、湯沢市、八郎潟町、羽後町、東成瀬村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】秋田県・男鹿市、湯沢市、八郎潟町、羽後町、東成瀬村に発表（雪崩注意報） 5日17:40時点沿岸では、風雪や高波に注意してください。秋田県では、大雪や落雷、なだれ、電線等への着雪に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■秋田市□なだれ注意報6日にかけて注意■横