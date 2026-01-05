サッカーの全日本高校女子選手権第4日は5日、兵庫県立三木総合防災公園で準々決勝が行われ、前回準優勝の神村学園（鹿児島）が4連覇を狙った藤枝順心（静岡）を破り、準決勝に進出した。1―1からのPK戦を4―2で制した。鹿島学園（茨城）は過去3度優勝の日ノ本学園（兵庫）に5―0で快勝。暁星国際（千葉）は常葉大橘（静岡）を2―0、柳ケ浦（大分）は聖和学園（宮城）を4―0で下した。7日の準決勝は暁星国際―柳ケ浦、鹿島学