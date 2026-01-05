中森明菜が大好き過ぎる21歳美女が『ななにー』に登場。アイドル時代の“明菜ちゃんヘア”を完全再現した姿に、スタジオからは「似てる」などと驚きの声が上がった。【映像】中森明菜に「似てる」と驚かれた姿＆貴重なお宝グッズABEMAにて1月4日に放送された『ななにー 地下ABEMA』#101では、「この美女は何者!? 美女ストラックアウト」と題した企画が展開。スタジオには様々な経歴を持つ9名の美女が登場したが、この中で、中