長崎県佐世保市の交通事故で女性にけがをさせ逃走したとして、道交法違反のひき逃げ罪などに問われた男性被告の長崎地裁佐世保支部公判で、検察側が昨年12月に無罪を求める論告をしていたことが5日、検察側などへの取材で分かった。