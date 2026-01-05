中部電力は５日、再稼働に向けた原子力規制委員会による浜岡原子力発電所（静岡県御前崎市）の審査で、審査会合での説明と異なる方法で基準地震動の作成を行う不適切事案があったと発表した。原発の安全性に関わる不祥事で、早期の再稼働は難しくなった。