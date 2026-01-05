プロ野球楽天イーグルスにドラフト2位で指名された伊藤樹投手の壮行会が年末、ふるさと美郷町で開かれました。生まれ育った地元の激励を背に、開幕1軍を目指します。帰省に合わせて年末に、ふるさと美郷町で開かれた壮行会。小学生時代に所属していた地元のスポーツ少年団「仙南トリプルスターズ」の関係者などおよそ90人が駆け付けました。中学から親元を離れ野球に打ち込み、努力の末につかんだプロへの道。多