JR新潟支社は5日、年末年始期間（12月26日から1月4日）の利用状況を発表しました。新幹線・特急列車の利用は合わせて39万8000人で、前年の38万5000人を上回る、前年比103パーセントとなりました（前年は12月27日から1月5日、同じ10日間の同曜日比較）。線区別の利用状況は以下の通りです。上越新幹線・越後湯沢～長岡35万3000人（前年比104パーセント）上越新幹線・大宮～高崎 151万6000人（前年比1