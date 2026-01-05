バドミントンの女子ダブルスで八郎潟町出身の志田千陽選手と五十嵐有紗選手のペアが年末の全日本総合選手権で優勝しました。前回は松山奈未選手と組んで優勝した志田選手は大会連覇となりました。バドミントンの日本一を決める大会、全日本総合選手権。八郎潟町出身の志田千陽選手は前回大会で、決勝の相手の1人だった五十嵐有紗選手と去年9月にペアを結成、決勝まで勝ち進みました。第1ゲームは接戦の末に落としますが、続