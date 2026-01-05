県内の多くの官公庁や企業では5日が仕事始めです。鈴木知事は、年頭の挨拶で「去年までの自分を一歩超える年にしてほしい。それが秋田県全体の発展に繋がる」と職員に呼びかけました。クマ対策については「今年の対応」が重要になると強調しました。鈴木知事は約300人の職員を前に、新年最初の挨拶で今年力を入れることを呼びかけました。鈴木健太知事「全部局に共通する事項として、『クマ対策』そして『防災』、さらには『賃上げ