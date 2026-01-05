山に遺棄され、全身の骨が浮き出るほど痩せ細った状態で保健所に収容された一匹の犬。引き取り手が現れなければ、ガス室に送られる…そんな瀬戸際で命をつないだ。【アフター写真】今では、こたつ布団でぬくぬく眠っていますその犬は今、こたつ布団からぽっこりとしたお腹をのぞかせ、ぬくもりに包まれて眠っている。大阪府豊能郡能勢町を拠点に活動するNPO法人アニマルレスキューたんぽぽがX（旧Twitter）に投稿したビフォーアフ