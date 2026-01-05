中国のネットユーザーがSNSに海南航空の女性客室乗務員が着用しているヘアアクセサリーのかんざしの写真を投稿し、「かんざしがあまりにも細長くて、怖くない？」とのメッセージを残しました。このことが最近、中国国内で広く議論を呼んでいます。このネットユーザーは心配しすぎだという意見がある一方、「万が一の時、かんざしは乗務員と乗客を傷つける可能性がある」と真面目に安全問題を議論するネットユーザーもいます。ある