言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！一見むずかしそうですが、共通点に気づけるとスムーズに解ける問題です。日常から触れている言葉も多いはず！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□□せきしゅ□□□□□□ざざん□□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：ぎょう正解は「ぎょう」でした。▼解説それぞれの言葉に「ぎょう」を入れると、次のようになります