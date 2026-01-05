豪華装備が多数！ 大刷新の最高級モデルとは？日産は2025年12月18日に「セレナ」のマイナーチェンジを実施し、2026年2月中旬に発売すると発表しました。今回のマイナーチェンジでは、ボディカラーの新色を追加するとともに、「LUXION（ルキシオン）」および「ハイウェイスターV」のデザインを変更。さらに、Google搭載の新たなインフォテインメントシステムを導入しています。【画像】超カッコイイ！ これが“一番高い”日産の