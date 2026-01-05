Image: 楽天市場 / コハクジャパン 新時代のバッテリーが続々と。生活に欠かせない存在のスマホを使う上で、それを支える存在としてバッテリーがあります。特に外出時には夜の間の充電だけでは足りず、モバイルバッテリーを常に持ち歩いているなんて方も多いのではないでしょうか。使うときに考えるのはその容量やデザインに注目が集まりがちですが、大切なポイントとして安全性が欠かせませ