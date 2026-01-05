名古屋の中央卸売市場では、きょう午前4時半から初競りが始まり、ずらりと並んだクロマグロなどが威勢の良い掛け声と共に、次々と競り落とされていきました。 【写真を見る】241キロ 青森県大間産のクロマグロが650万7000円で“最高値”に 中央卸売市場で初競り 最高値のマグロはバローで販売 241キロのマグロが650万7000円で最高値に 東海地方が地盤のスーパーマーケット「バロー」も、去年から