２０２６年、関西経済はどうなる？企業のトップらに聞きました。１月５日、関西の経済をけん引する企業のトップらが一堂に会する新春恒例の「互礼会」が、大阪市中央区で行われました。（大阪府吉村洋文知事）「大阪関西がもっと頑張って、もっと力をつけてもっと成長させなければならないと。今年は副首都を目指す勝負の年にしたいなと私自身は思っています」集まったのは約２０００人の経営者ら。どんな１年にしたいか